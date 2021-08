Cele cinci state restrase de pe lista prin care UE recomanda ridicarea restrictiilor vizand calatoriineesentiale sunt, in afara de Statele Unite, Israelul, Libanul, Macedonia de Nord si Muntenegru. Kosovo a fost retras de asemenea de pe aceasta lista, care este actualizata cu regularitate. Varianta indiana (delta) a noului coronavirus este in crestere atat in Statele Unite, cat si in Israel – una dintre primele tari care au lansat o vasta campanie de vaccinare anticovid. Frontierele americane sunt inchise imensei majoritati a calatorilor internationali – indiferent ca sunt testati sau vaccinati…