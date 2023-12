UE pune capăt distrugerii hainelor nevândute Marile site-uri de retailuri nu vor mai putea distruge hainele nevandute. In acest sens, Parlamentul European a purtat negocieri cu statele membre ale UE. Industria textilelor are un impact major asupra mediului și a schimbarilor climatice. Inițiativa UE ar trebui sa intre in vigoare in urmatorii doi ani pentru firmele mari. De asemenea, va exista o perioada de tranziție de șase ani pentru intreprinderile mici. Aceasta este o masura care face parte din cadrul unei inițiative mai ample. In urmatorii ani, se dorește ca hainele sa fie mai durabile și mai ușor de reutilizat, reparat și reciclat, reducand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

