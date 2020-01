Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat vineri "profunda ingrijorare" dupa ce Parlamentul Turciei i-a dat unda verde presedintelui Recep Tayyip Erdogan pentru o desfasurare de forte militare in Libia, in sustinerea guvernului de la Tripoli, informeaza AFP. "UE isi reafirma convingerea ferma ca nu exista…

- Parlamentul turc a autorizat joi interventia militara în Libia, votând în favoarea unui mandat de un an de desfasurare a trupelor în aceasta tara pe fondul escaladarii unui razboi civil, relateaza DPA, citat de Agerpres. Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 împotriva.Era…

- Turcia ar putea sa renunte la trimiterea de trupe in Libia daca fortele loiale comandantului Khalifa Haftar isi inceteaza ofensiva impotriva guvernului de la Tripoli, recunoscut de comunitatea internationala si se retrag, a declarat miercuri vicepresedintele turc Fuat Oktay, citat de Reuters.…

- Presedintia turca a trimis luni la examinare in Parlament o motiune care autortizeaza desfasurarea de militari turci in Libia in sustinerea Guvernului de Uniune Nationala de la Tripoli, aliatul Ankarei, vizat de o ofensiva a maresalului Kahlifa Haftar, puternicul rival al GNA, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu acordat televiziunii publice TRT, transmite AFP. Erdogan a amintit, in interviul difuzat luni, de acordul…