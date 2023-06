Suspendarea taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala, cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome” aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana va fi prelungita cu un an, a transmis Comisia Europeana. Sursa citata precizeaza ca aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei va contribui la atenuarea […] The post UE prelungeste cu un an avantajele comerciale acordate Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .