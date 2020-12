Stiri pe aceeasi tema

- Europenii incearca astfel sa nu lase lucrurile la intamplare, in contextul in care pare tot mai posibil sa nu se ajunga la un acord pana la 31 decembrie. ”Usa noastra ramane deschisa pana la sfarsitul anului si dincolo” de acest termen-limita, le-a spus marti Barnier ambasadorilor statelor membre UE,…

- Uniunea Europeana (UE) este pregatita sa negocieze un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, dar si dupa 1 ianuarie, a anuntat negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, in contextul in care 50 de tari au izolat regatul din cauza unei mutatii a noului coronavirus,…

- ”Vom ramane pe pozitii pana in ultimul moment, pana in ultima secunda a acestui proces, pentru a garanta unitatea noastra”, a subliniat Michel vineri, in contextul in care au aparut tensiuni in randul Celor 27 pe ultima linie dreapta a negocierilor in problema pescuitului. "We have tried since the very…

- ​Ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, se declara încrezator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar subliniaza ca acesta nu trebuie încheiat "cu orice pret", potrivit DPA."Cred ca facem progrese în discutii…

- Aceasta discutie este programata intr-un moment critic al negocierilor, cu o zi inainte de un summit european consacrat in parte Brexitului si din care Boris Johnson a facut un termen-limita in vederea ajungerii la un acord. ”Nu are sens sa ne gandim la termene-limita dincolo de aceasta data”, aprecia…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Uniunea Europeana (UE) este dispusa sa inceapa sa lucreze la un text juridic comun - un acord comercial cu Regatul Unit, dezvaluie cotidianul britanic The Times in editia de marti, cand incepe a noua runda de negocieri, relateaza Reuters potrivit news.ro.Cotidianul scrie ca negociatorul-sef…