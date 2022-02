Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea TVA-ului de la 19% la 5% este masura prin care reprezentanții USR doresc sa corecteze actualele prețuri la combustibili. In opinia inițiatorilor, daca actuala majoritate ar adopta acest proiect de lege, atunci prețurile la carburanți ar scadea la nivelul celor de anul trecut. Conform expunerii…

- Scaderea TVA-ului de la 19% la 5% este masura prin care reprezentanții USR doresc sa corecteze actualele prețuri la combustibili. In opinia inițiatorilor, daca actuala majoritate ar adopta acest proiect de lege, atunci prețurile la carburanți ar scadea la nivelul celor de anul trecut. Conform expunerii…

- Reprezentanții UDSR aduc din nou in discuție varianta cu zero taxe pe salariul minim, ce ar crește puterea de cumparare a celor mai saraci romani. Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, a prezentat luni plaforma USR Open budget care arata felul in care sunt cheltuiti banii din buget si mai ales…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Analiza BVBescu.ro De cate ori ați auzit ca Romania se afla la coada clasamentului in Europa, in ceea ce privește salarizarea și ca avem cea mai mare taxare din Europa? Dar ca puterea de cumparare in Romania este mult mai mica decat celelalte țari din Uniunea Europeana? Sunt aceste afirmații adevarate…

- Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele…

- Criza coronavirusului continua sa genereze tensiuni sociale și politice la nivel mondial. La Sofia, un protest național impotriva certificatului verde si a masurilor antiepidemice a degenerat in ciocniri cu forțele de ordine, noteaza publicația bulgara Darik. Publicația detaliaza ca tensiunile au crescut…

- Exporturile de gaze ale Gazprom catre Romania au crescut cu 221,8%, in primele 11 luni ale acestui an, un ritm ceva mai mic fața de primele 10 luni, cand era vorba de un avans anual de 272,2%. De atfel, țara noastra se afla in randul statelor care au inregistrat cel mai mare avans, alaturi de Serbia…