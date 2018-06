Actualul sistem al normelor de functionare a lumii se ruineaza, iar noi, reprezentanti ai statelor mici, precum Republica Moldova, nu vedem o alternativa sigura, sustine presedintele Republicii Moldova in discursul sau pentru Forumul Crans Montana, care a fost citit joi, la forumul inceput la Bruxelles, de catre consilierul prezidential pentru politica externa Aureliu Ciocoi, informeaza IPN.md si Radio Chisinau.



Potrivit lui Dodon, nici Uniunea Europeana nu mai este in prezent foarte atractiva, din cauza valurilor de instabilitate cu care se confrunta.



In opinia presedintelui…