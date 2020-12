Stiri pe aceeasi tema

- O Scotie independenta s-ar putea realatura rapid Uniunii Europene, a sugerat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon vineri intr-un interviu, citat de DPA, potrivit AGERPRES. "UE ne-ar primi inapoi rapid cu bratele deschise. Am fost in Europa 40 de ani, suntem foarte multumiti de piata unica,…

- Ministrul de Externe al Macedoniei de Nord a cerut marți Uniunii Europene sa împiedice "șantajarea" țarii sale, care se confrunta cu noi obstacole în procesul de aderare, dupa ce Bulgaria a blocat negocierile, potrivit AFP.Macedonia de Nord și-a schimbat anul trecut numele…

- Oficiali ai UE au spus ca negocierile de la Bruxelles mai degraba au regresat decat sa fi avansat, inainte de o discutie de 90 de minute intre premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, luni seara. Johnson va merge la Bruxelles pentru a discuta din nou cu…

- In conditiile in care Marea Britanie trece prin al doilea val al pandemiei de Covid-19, iar redresarea economica s-a oprit, Sunak a amanat prezentarea planurilor pe termen lung referitoare la finantele publice. Cheltuielile pentru pandemie sunt pe cale sa depaseasca 200 de miliarde de lire sterline…

- Autoritațile romane, prinse in campania electorala, au lansat in ultimele zile o campanie de justificare a inchiderii totale a școlilor și de trecere la predarea online, in pofida recomandarilor internaționale și abordarii majoritare europene a acestei probleme, informeaza edupedu . Au ajuns sa se contrazica…

- De astazi, școlile se inchid in Romania vreme de o luna. Suntem departe de Franța, unde liceenii fac 50% din ore fața in fața, și chiar de Grecia, care și ea a impus restricții substanțiale in societate, dar a lasat școlile primare deschise, scrie siteul de educație Școala 9 intr-o trecere in revista…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters. De asemenea, 20.018 noi cazuri…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia de…