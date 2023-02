Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a furnizat anul trecut Europei o cantitate de 17 milioane de tone de gaze lichefiate (GNL), in crestere cu aproximativ 20% fata de volumele livrate in 2021, ceea ce a permis compensarea partiala a scaderii exporturilor de gaze naturale rusesti prin conducte, arata datele publicate marti de…

- Țițeiul european se ieftinește in continuare, spun experții in energie. Acesta a pierdut in cotații 10% de la inceputul anului, revenind la un nivel anterior izbucnirii razboiului. Pe de alta parte, gazele naturale se tranzacționeaza la prețul din toamna anului 2021.Vremea calda din Europa…

- Prețul de achiziție a gazelor naturale pentru luna ianuarie va fi mai ridicat decat in decembrie. Potrivit directorului Moldovagaz, Vadim Ceban, in ianuarie, Republica Moldova va cumpara gaz natural din Rusia la un preț de aproximativ 1.230 de dolari pentru 1.

- Prețul gazelor a scazut in Europa, datorita importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate Prețul gazelor a scazut in Europa, datorita importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate In cursul zilei de miercuri, prețurile de referința la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, sub 100 de euro,…

- Scade prețul gazelor in Europa, in urma majorarii importurilor gazelor naturale lichefiate Scade prețul gazelor in Europa, in urma majorarii importurilor gazelor naturale lichefiate O scadere de 9% a avut loc la prețurile de referința la gaze naturale in Europa, dupa majorarea importurilor de gaze naturale…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut puternic joi dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, scrie agenția…

- Compania de gaze naturale din Republica Moldova, SA „Moldovagaz”, va procura gaze naturale in luna decembrie din Rusia la un preț de 785 dolari/1000 m3, a anunțat președintele Consiliului de administrație al companiei moldovenești, Vadim Ceban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Locuitorii municipiului Vaslui vor plati, in aceasta iarna, pentru gazele naturale un pret cu 12% mai mic decat pretul plafonat, prin cele mai recente masuri guvernamentale. Gaz Est Vaslui, societatea care furnizeaza gazele naturale abonatilor din judet, a anuntat ca, de la 1 noiembrie, oamenii vor…