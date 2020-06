UE: ''Interoperabilitate'' a majorităţii aplicaţiilor de monitorizare pentru combaterea coronavirusului Tarile UE au convenit asupra unei solutii tehnice care sa permita compatibilitatea vastei majoritati a aplicatiilor europene de urmarire a contactelor pentru combaterea coronavirusului, solutie care insa nu se aplica celor din Franta si Ungaria, relateaza AFP. Aceasta solutie, anuntata marti de Comisia Europeana, trebuie sa garanteze ca o aplicatie dezvoltata intr-o tara poate sa functioneze in alta, in momentul in care statele membre ridica restrictiile de circulatie intre ele, odata cu apropierea sezonului turistic. Aceasta ''interoperabilitate'' se refera la aplicatiile dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul de redresare economica propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei provocate de pandemia de coronavirus a fost primit pozitiv de Italia, Spania, Franța și Germania, in timp ce Olanda, adepta a rigorii bugetare, considera ca negocierile vor lua timp.

- Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager este ingrijorata in privinta ”diferentelor uriase” intre ajutoarele de stat oferite de membrii UE in criza coronavirusului, ea afirmand ca acestea incep sa distorsioneze piata unica europeana, transmite Reuters preluat de news.roAjutoarele din…

- Analiza: Un sfert dintre lucratorii europeni vor fi afectați de masurile impunse pentru combaterea coronavirusului. Șomajul s-ar putea dubla in urmatoarele luni Aproximativ 60 de milioane de lucratori europeni vor avea locurile de munca afectate de masurile de izolare impuse de majoritatea tarilor europene,…

- Aplicatiile mobile utilizate de tarile UE pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului trebuie sa respecte regulile de confidentialitate ale blocului si sa solicite acordul oamenilor pentru utilizarea datelelor cu caracter personal, excluzand datele despre locatie, a aratat joi Comisia…

- Amnesty International, organizatie internationala pentru promovarea drepturilor omului, a denuntat joi erodarea drepturilor omului in Europa si Asia Centrala, precum si a independentei puterii judiciare, in raportul anual privind respectarea drepturilor omului in regiune pe anul 2019, informeaza Agerpres.…

- Un barbat care a dus marfa in Ungaria, Austria, Germania, Franța și Spania a spus, la revenirea in țara prin Jimbolia, ca a fost in Serbia.La Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a fost inregistrat un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals in declarații, potrivit Mediafax.ro.…

- Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in 11 tari europene, intre care 2.500 in Franta, afirma cercetatori britanici, citati de AFP.

- Vremea calatoriilor fara frontiere intre multe țari europene a cam trecut din cauza raspandirii mortalului virus COVID19. Unele țari sunt complet inchise. Aceasta este o lista a restricțiilor de calatorie instituite in prezent de guvernele din Europa. Țarile europene sunt listate in ordine alfabetica. Informațiile…