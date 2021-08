UE face apel la statele membre să accepte refugiați afgani, promițând sprijin financiar VIDEO Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat sâmbata toate țarile, în special țarile europene, sa primeasca o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul și a asigurat statele membre ale UE ca vor face acest lucru cu ajutorul financiar al Europei, relateaza AFP.

&"Fac apel la toate statele care au participat la misiunile din Afganistan, europeni și alții, sa accepte cote de primire suficiente (...) astfel încât, în mod colectiv, sa putem veni în ajutorul celor care au nevoie de protecție&", a spus Ursula von der Leyen dupa o vizita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

