- ​Cu statele UE confruntate cu reduceri drastice ale livrarii de gaze rusesti, acordul convenit de cei 27 la finalul lui iulie privind reducerea voluntara a consumului intra in vigoare marti, dupa ce a fost publicat luni in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul prevede ca fiecare stat membru va…

- Gazprom a anuntat ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul gazelor naturale livrate…

- In primul trimestru, PIB-ul zonei euro a avansat cu 0,5%. Cifrele contrasteaza puternic cu datele negative privind economia Statelor Unite, atat pentru primul cat si pentru al doilea trimestru, intrucat zona euro continua sa beneficieze de redeschiderea economiei sale dupa pandemie. Cu toate acestea,…

- Rusia are opțiunea de a opri gazul trimis in Europa – o strategie impotriva careia Germania pare sa nu aiba nicio aparare. Gazprom le-a oferit nemților o idee despre cum ar putea fi viața in cazul in care Moscova ar juca urat. Recent, a injumatațit cantitatea de gaz trimisa prin Nord Stream 1, folosind…

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck, citat de digi24.r o .