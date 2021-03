Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a condamnat joi declinul drepturilor fundamentale in Turcia si a avertizat Ankara impotriva unei interziceri a principalului partid pro-kurd, estimand ca acest lucru va submina credibilitatea angajamentului in favoarea reformelor, relateaza AFP. Interzicerea Partidului Democrat…

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva ‘terorismului’ si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. ‘Putem aduce…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva "terorismului" si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. "Putem aduce…

- Turcia dorește sa coopereze cu Franța împotriva „terorismului” și pentru stabilitate în Orientul Mijlociu, a declarat marți președintele Recep Tayyip Erdogan, un mesaj pentru omologul sau Emmanuel Macron, în timp ce Ankara încearca sa-și normalizeze relațiile cu Parisul,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a susținut, in fața ambasadorilor UE la Ankara, un discurs despre aderarea țarii sale la Uniunea Europeana, despre care spune ca este dorința turcilor de aproape 60 de ani, dar, in ultima vreme, din cauza „nedreptaților” suferite din partea europenilor, cetațenii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat marti gata sa "repuna pe sine" relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana (UE), marcate de puternice tensiuni asupra mai multor dosare, printre care explorarea zacamintelor de hidrocarburi din estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. …

- Uniunea Europeana a denuntat vineri condamnarea in contumacie la o pedeapsa grea cu inchisoarea a jurnalistului turc Can Dundar si atentionat Ankara asupra consecintelor "evolutiei negative" a situatiei drepturilor omului pentru relatiile bilaterale, relateaza AFP. Aflat in exil in Germania, Can Dundar,…