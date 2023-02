Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii celor 27 de tari ale UE se intalnesc miercuri, 15 februarie, la Bruxelles pentru a discuta un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, urmand sa fie vizati politicieni, lideri militari si inca patru banci rusesti, relateaza Reuters . Noile masuri, asteptate pentru a marca un an de la razboiul…

- Sirenele antiaeriene au rasunat astazi la Kiev cu putin timp inainte de summitul UE-Ucraina, relateaza AFP si Reuters. Alarmele antiaeriene s-au facut apoi auzite in intreaga tara, intr-un moment in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregatea sa-i primeasca pe liderii UE, presedinta Comisiei…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…

- La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi, informeaza News.ro. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Miercuri, Kremlinul a avertizat ca noile livrari de arme americane catre Ucraina nu vor face decat sa „agraveze” conflictul cu Rusia, in contextul in care președintele Volodimir Zelenski este așteptat la Washington in cursul zilei de miercuri, 21 decembrie, scrie The Guardian . „Toate acestea duc cu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, conduce conferința de ajutor energetic pentru Ucraina de la Paris. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus aliaților Ucrainei reuniți la Paris marți (13 decembrie) ca are nevoie de cel puțin 800 de milioane de euro (840 de milioane de dolari) in ajutor…

- Ucraina a fost obligata sa apeleze la opriri de urgența a alimentarii cu electricitate pentru a-și stabiliza rețeaua electrica dupa atacurile cu rachete rusești de luni, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Mai multe regiuni au fost afectate, iar autoritațile locale au avertizat ca aproximativ…