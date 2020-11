UE, convinsă de o deblocare rapidă a bugetului şi planului relansării economice Varsovia si Budapesta s-au opus prin veto, luni, proiectului bugetului euroepean aferent perioadei 2021-2027, in valoare de 1.100 de miliarde de euro, si planului de relansare economica a Uniunii Europene (UE) in urma crizei covid-19, in valoare de 750 de miliarde de euro, la care accesul este conditionat de respectarea statului de drept. Presedintia germana a UE lucreaza deja la un regulament si exista ”motive foarte solide” ca eforturile sa-i fie incununate de succes, a anuntat in Parlamentul italian Paolo Gentiloni. Fostul premier italian s-a declarat ingrijorat de faptul ca acest veto polonezo-ungar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, s-a declarat marti 'convins' ca va fi gasita rapid o solutie pentru deblocarea bugetului UE si a planului de relansare european, in pofida vetoului exprimat in ajun de Ungaria si Polonia, transmite AFP. 'In orele si zilele urmatoare, ne vom aseza…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, s-a declarat marti 'convins' ca va fi gasita rapid o solutie pentru deblocarea bugetului UE si a planului de relansare european, in pofida vetoului exprimat in ajun de Ungaria si Polonia, transmite AFP. 'In orele si zilele urmatoare, ne vom aseza la…

- Ministrul german al Afacerilor externe s-a declarat marți "convins" ca va fi gasita rapid o soluție pentru a debloca bugetul UE și planul de relansare, în ciuda veto-ului exprimat de Ungaria și Polonia, scrie AFP."În orele și zilele urmatoare, ne vom așeza cu toate…

- Romania, mana intinsa care așteapta miliardele promise. Va mai trece multa apa pe Dunare pana țara noastra va primi fondurile trambițate de autoritațile romanești. Parlamentarii europeni nu au ajuns la un acord cu statele membre, prelungind discutiile care paralizeaza adoptarea bugetului UE si planul…

- Rusia risca sanctiuni punctuale din partea Uniunii Europene ca urmare a atacului care l-a vizat pe disidentul Aleksei Navalnii, a declarat, miercuri, Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, tara care exercita Presedintia semestriala a Consiliului UE, anunța MEDIAFAX."Este vorba de o…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G, potrivit Mediafax.Statele Unite…

- Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, si-a exprimat marti opozitia fata de revenirea la regulile de disciplina bugetara care existau in Uniunea Europeana inainte de a fi suspendate in contextul crizei Covid-19, transmite AFP.Citește și: BREAKING Parlamentul a votat…