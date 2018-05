Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, incepe marti un turneu in Balcanii de Vest, in cursul caruia va vizita, pana vineri, Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia si Macedonia si al carui scop este de a pregati summitul UE-Balcanii de Vest din 17 mai de la Sofia si de a participa la summitul…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie dispusa sa accepte noi membri din Balcanii de Vest pentru a evita riscul izbucnirii unor noi conflicte in regiune, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Claude Jean-Juncker, in fata Parlamentului European, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Ma bucur de orice reunine la varf Balcanii de Vest - UE, la Sofia, insa nu ma astept la stiri prea bune pentru Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat de Tanjug. "Avem o mare problema. Am facut multe greseli, multe circumstante nu ne sunt benefice, insa ne ramane sa aparam, sa ne…

- Patru tari, printre care si Romania, intentioneaza sa boicoteze summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest din 17 mai de la Sofia, intrucat nu sunt dispuse sa discute cu regimul din Kosovo, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…