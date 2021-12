Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatiile tensionate din jurul si din interiorul Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia vor escalada, a declarat joi cancelarul in exercitiu al Germaniei, Angela Merkel, potrivit Reuters.

