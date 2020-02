UE avertizeaza asupra unei confruntari intre armatele Rusiei si Turciei in Siria Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP.



"Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre riscul ca militari turci si rusi sa se infrunte", a subliniat Borrell intr-un discurs sustinut marti seara in Parlamentul European (PE), al carui text a fost publicat miercuri.



"Aceste tensiuni ar putea declansa,la randul lor, un conflict regional mai larg", a avertizat el, pledand in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

