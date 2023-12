Stiri pe aceeasi tema

- Exista un „risc uriaș de atacuri teroriste in Uniunea Europeana” in perioada sarbatorilor care urmeaza, a declarat un inalt oficial UE, marți, potrivit BBC.Ylva Johansson, membra a Comisiei Europene pentru afaceri interne, a declarat ca polarizarea din societate cauzata de razboiul dintre Israel…

- Uniunea Europeana se confrunta in prezent cu un risc terorist sporit ca urmare a razboiului din Gaza, a afirmat marti comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Cu razboiul dintre Israel si Hamas si polarizarea pe care o provoaca in societatea noastra,…

- In cadrul unei conferinte privind "Impactul economiei circulare asupra sectorului apei in Romania" desfasurata la Primaria Municipiului Buzau, secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a subliniat rolul proiectului desfasurat la nivel local in perspectiva…

- Planul Hamas a fost dezvaluit! Fiul unuia dintre fondatorii organizatiei teroriste a dat carțile pe fațaMosab Hassan Yousef, fiul unuia dintre fondatorii organizatiei teroriste, a fugit de Hamas cand a inteles cat de sangerosi pot fi acestia. El a dezvaluit, la Antena 3 CNN, planul pus in aplicare…

- Cetațenii Romaniei nu trebuie sa fie ingrijorați de posibilitatea producerii unor atacuri teroriste pe teritoriul Romaniei.Romanii nu trebuie sa fie ingrijorați de posibilitatea producerii unor atacuri teroriste pe teritoriul Romaniei, in actualul context tensionat din Orientul Mijlociu, provocat…

- In lumea interconectata de astazi, conflictele regionale au o inclinație unica de a reverbera in cele mai neașteptate sectoare, iar piața europeana a gazelor naturale a resimțit imediat unda de șoc a confruntarii dintre Israel și Palestina. Uniunea Europeana, aparent amortizata cu un stoc complet de…

- RAZBOIUL DIN ISRAEL AR PUTEA ARUNCA IN AER ECONOMIA MONDIALA – prețul barilului de petrol ar putea crește– prognoza analiștilor – barilul de petrol sageata in sus 150 de dolari (aprox. 708 lei)– in prezent – prețul barilului de petrol 85 de dolari (405 lei) – inflația ar putea exploda– creșterea economica…

- S-au intalnit sa faca pace in lume, dar par mai dezbinati ca niciodata. De la tribuna ONU din New York, cei mai puternici polticieni se acuza reciproc pentru crizele care afecteaza Planeta. Cu un singur lucru sunt toti de acord. Ucraina trebuie ajutata sa faca fata agresiunii Rusiei.