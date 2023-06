UE are în vedere un ajutor de peste 1 miliard de euro pentru Tunisia, pentru a face faţă crizei migraţiei Vorbind in Tunisia, von der Leyen a spus ca o asistenta macrofinanciara in valoare de 900 de milioane de euro plus un sprijin bugetar imediat de 150 de milioane de euro ar putea fi gata ”de indata ce se va gasi acordul necesar”, fara a detalia. Ea a spus ca UE va oferi, de asemenea, anul acesta Tunisiei 100 de milioane de euro pentru gestionarea frontierelor, cautare si salvare, operatiuni de combatere a contrabandei si returnari ”cu respectarea drepturilor omului”. UE, ca si alti mari donatori ai Tunisiei, si-a conditionat pana acum sprijinul de finalizarea de catre tara a unui program de imprumut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

