- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Sosirea talibanilor la Kabul "a facut inca si mai urgenta asigurarea protectiei" impotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, indica un comunicat al UE emis duminica, potrivit AFP. "Situatia este foarte urgenta, o luam foarte in serios si continuam…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Președintele Afganistanul , Ashraf Ghani, a parasit țara, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, a anunțat duminica fostul vicepreședinte afgan Abdullah Abdullah, potrivit AFP.„Fostul președinte afgan a parasit națiunea”, a afirmat Abdullah, care este de asemenea șeful…

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a condus vineri reuniunea ambasadorilor statelor membre NATO pe tema situatiei din Afganistan. Tot vineri a venit și amenințarea din partea Uniunii Europene la adresa talibanilor. Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep…

- Reprezentanta oficiala a MAE Rus, Maria Zaharova, a reacționat la afirmațiile reprezentantului Uniunii Europene, Josep Borrell, referitoare la ”responsabilitatea colectiva” pentru situația din Afganistan. Diplomata a subliniat ca Occidentul a fost cel care și-a promovat politica in aceasta țara,…