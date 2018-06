Stiri pe aceeasi tema

- Austria lucreaza impreuna cu cateva state membre ale Uniunii Europene (UE) asupra infiintarii unor centre pentru primirea de migranti in afara Uniunii, "pentru a gazdui si oferi protectie, insa nu o viata mai buna", a anuntat marti seara cancelarul austriac Sebastian Kurz, informeaza miercuri AFP. Intrebat…

- Muntenegru, tara pe teritoriul careia trec din ce in ce mai multi migranti in tentativa de a ajunge in Uniunea Europeana, ia in calcul construirea unui gard din sarma ghimpata la frontiera cu Albania, informeaza Reuters citand un oficial muntenegrean, transmite News.ro.

- Fidesz, partidul aflat la putere in Ungaria, doreste modificarea Constitutiei pentru a se asigura ca UE nu poate impune tarii o cota obligatorie de migranti, conform agentiei de stat MTI, scrie Reuters.Citește și: Liviu Dragnea se ține de promisiune: de unde aduce micii pentru cheful din curtea…

- Pe de o parte, Uniunea Europeana a semnat un acord de șase miliarde de euro cu Turcia pentru a opri fluxul de migranți, iar de cealalta parte, alte mii de oameni disperați continua sa parcurga ruta balcanica pentru a incerca sa ajunga in Europa. Datele sunt clare: numarul de refugiati care trec prin…

- Datoria publica a celei mai mari economii a Europei inregistreaza un declin mai rapid decat se estima, datorita majorarii veniturilor din taxe, scrie revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters. Astfel, datoria publică a Germaniei ar trebui să scadă sub plafonul de 60% din PIB cerut…

- Uniunea Europeana a demarat luni un studiu care va analiza daca tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, justifica adoptarea unor masuri pentru a preveni inundarea Europei cu importuri de otel, predominant din Asia, transmite Reuters.