UE a subliniat că toți cei care comit crime de război în Ucraina trebuie să fie aduși în fața justiției Delegația Uniunii Europene la ONU a declarat ca toti cei care comit crime de razboi in Ucraina trebuie sa fie trași la raspundere, dupa ce o inregistrare video pare sa arate decapitari ale unor soldați ucraineni, informeaza Rador. "UE susține anchetele privind toate crimele de razboi comise in Ucraina. Vom lucra neobosit pentru a ne asigura ca vinovatii sunt trasi la raspundere", a declarat miercuri UE pe Twitter. La 8 aprilie, pe un canal de socializare pro-rus a fost postat un videoclip care pare sa arate cadavrele decapitate a doi soldați ucraineni, care zac pe jos langa un vehicul militar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Misiunea ONU pentru drepturile omului in Ucraina s-a declarat „oripilata” miercuri de inregistrarea video aparuta pe rețelele sociale care pare sa arate un soldat rus in timp ce decapiteaza cu cutitul un prizonier ucrainean.

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu soldați ucraineni decapitați de ruși. Videoclipul, care a circulat pe Twitter, pare sa arate un soldat rus ținand un cuțit și taind capul unui barbat despre care se spune ca este un luptator ucrainean capturat, scrie Sky News. Intr-un alt videoclip, apar mai…

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa-i aduca in fata justitiei pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra

- Razboi in Ucraina, ziua 332. Mykhailo Podolyak, consilierul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat intr-o postare pe Twitter, ca "indecizia si lentoarea" aliatilor inseamna moartea mai multor ucraineni.

- Trimiterea de catre Statele Unite a celui mai sofisticat sistem antiaerian al sau in Ucraina este fara precedent de la inceputul razboiului. Kievul a cerut de mult acest sistem pentru a face fata atacurilor aeriene din Rusia.

- Intr-un mesaj postat pe Twitter, aceasta face referire și la incidentul din apropierea frontierei cu Ucraina cand fragmente ale unei rachete au cazut din nou pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Rador. Razboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei afecteaza direct Republica Moldova. Condamnam cu…

- Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuscenko, sustine ca echipamentele militare și trupele ruse din satele vecine Ialta și Urzuf au fost mutate intr-o direcție din nordul regiunii Donețk, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina va urmari in 2023 adoptarea a doua rezoluții ale Adunarii Generale a ONU, privind punerea in aplicare a formulei de pace și tragerea la raspundere a Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, a declarat la sediul ONU din New York prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Dzeppar,…