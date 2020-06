Comisia Europeana a prezentat un mesaj fara menajamente indreptat impotriva eforturilor Chinei de a propaga dezinformari legate de epidemia de coronavirus din Europa. Este pentru prima data cand executivul UE denunta public China pentru rolul pe care il joaca in raspandirea de fake news. Miercuri 10 iunie, vicepresedinta comisiei, Vera Jourova, si inaltul reprezentant al Politicii Externe, Josep Borrell, au prezentat o comunicare privind „Combaterea dezinformarii legate de Covid-19”, in care actori externi ca Rusia si China sunt numiti si blamati pentru rolul jucat in propagarea de stiri false…