Stiri pe aceeasi tema

- In favoarea proiectului au votat 100 de senatori, inregistrandu-se si 28 de abtineri. Proiectul de lege, initiat de Marcel Ciolacu si Alfred Simonis (PSD), Florin Roman (PNL) si Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), prevede ca mandatele in curs ale primarilor, primarului general al municipiului…

- Mandatele primarilor,presedintilor de CJ, consilierilor locali si judeteni sunt prelungite pana la 1 noiembrie, iar data alegerilor locale se stabileste prin lege, cu 60 de zile inaintea scrutinului, prevede un proiect de lege depus joi la Senat dupa CCR a stabilit ca actele normative ale Guvernului…

- Un proiect de lege inițiat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților PNL, Florin Roman, a fost depus joi la Parlament. Proiectul prevede ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana la 1 noiembrie 2020. Astfel, alegerile locale pot fi…

- Un proiect de lege inițiat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților PNL, Florin Roman, a fost depus joi la Parlament. Proiectul prevede ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana la 1 noiembrie 2020. Astfel, alegerile locale pot fi…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri la Parlament, dupa decizia CCR privind prelungirea mandatelor aleșilor locali și stabilirea datei alegerilor locale, ca ii invita pe toți liderii parlamentari sa negocieze un nou proiect de lege legat de data alegerilor locale, proiect care…

- "Fac un apel catre toate forțele politice ca-n cursul saptamanii viitoare sa ne reunim la parlament sa putem promova o lege cu privire la prelungirea mandatelor aleșilor localel, cat și pentru stabilirea datei alegerilor.Jocul pe sub masa și aranjamentele PNL au luat sfarșit." In 21 iunie…

- Curtea Constitutionala (CCR) va hotari miercuri daca data alegerilor locale va fi stabilita de Parlament (prin lege) sau de Guvern (prin hotarare). In functie de sentinta, PSD ar putea da peste cap planul premierului Orban, care ar prefera alegeri locale in luna septembrie. Potrivit unor surse politice,…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…