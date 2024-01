Stiri pe aceeasi tema

- Parintii pot primi o deducere fiscala de pana la 1.500 de lei de la angajator, pentru acoperirea costurilor de cresa si gradinita, precizeaza reprezentantii UDMR. Intr-un comunicat de presa, UDMR aminteste ca, incepand cu luna ianuarie, a intrat in vigoare una dintre masurile de sprijin familial propuse…

- In cadrul impozitului pe profit a fost introdusa o prevedere la regimul fiscal al cheltuielilor privind creșele, gradinițele și educația timpurie. Astfel s-au inclus cheltuielile privind funcționarea creselor și gradinitelor, precum și a decontarilor privind cheltuielile aferente educației timpurii…

- Ajutor financiar pentru parinți: In ce condiții pot primi tichete pentru creșa și gradinița, in valoare de 1.500 de lei Ajutor financiar pentru parinți: In ce condiții pot primi tichete pentru creșa și gradinița, in valoare de 1.500 de lei Parinții romani pot primi un sprijin financiar substanțial pentru…

- Parinții din Romania pot primi bani pentru a achita taxele la creșa sau la gradinița. Este vorba de o suma maxima de 1.500 de lei pentru fiecare copil, suma care vine direct de la angajator.

- "Permis pentru viitor " este un program ce ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi The post „Permis pentru viitor ” este un program ce ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi…

- „In sfarșit, hartia oficiala. Dupa cum bine știți, m-am certat cu parinții mei acum ceva vreme. Am vrut sa arat ca nu-i tot timpul cum vor ei. Am decis sa-i dau in judecata.Eu mi-am dat parinții in judecata pentru ca nu mi-au cerut aprobarea cand s-au decis sa ma faca pe mine. Nu m-au intrebat: vrei…

- Parinții de la o creșa din județul Constanța au facut cadouri educatoarelor geluri de duș, dar acestea au fost refuzate.Oamenii au adunat bani pentru a cumpara cadouri educatoarelor de la Creșa nr. 5 din Constanța. Potrivit unei discuții de WhatsApp, educatoarele nu au fost mulțumite de cadouri și,…

