Stiri pe aceeasi tema

- "Au trecut trei zile de la alegerile prezidentiale din primul tur. In aceste trei zile, nimeni dintre cei care intra in turul doi nu au cerut sprijinul nostru, nu au cerut sprijinul comunitatii maghiare pentru turul doi. In aceste conditii, daca nu au cerut sprijinul nostru nu putem sustine acesti…

- ​Kelemen Hunor îl va vota pe Klaus Iohannis în turul doi al prezidențialelor, însa UDMR nu are o indicație pentru alegatorii sai în privința rundei finale pentru Cotroceni. ​„Au trecut 3 zile de la primul tur. În aceste zile nimeni din cei care au intrat în…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nici Klaus Iohannis, nici Viorica Dancila, candidații care au intrat in cursa finala pentru scaunul de la Cotroceni nu au cerut sprijinul formațiunii UDMR, iar...

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat miercuri, 13 noiembrie, ca formatiunea pe care o conduce nu a fost contactata pentru a oferi sprijinul unuia dintre candidatii din turul II al alegerilor prezidentiale. In aceste conditii, UDMR indeamna comunitatea maghiara sa voteze cum considera potrivit."Noi…

- "Am facut campanie pentru președintele Romaniei, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% in primul tur și sunt convins, dupa cum arata datele, ca am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca rezultatul pe care l-a obținut la alegerile prezidențiale este bun, pe proiecția UDMR urmand sa fie inregistrate mai multe voturi decat in 2009 sau 2014.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la Constanta, ca in turul doi al alegerilor prezidentiale vor intra el si candidatul PMP, Theodor Paleologu, fiind astfel vorba de un tur de scrutin "minunat", cum tara noastra nu a mai avut."Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, dupa ce alegatorii au "incercat cu romani", dar nu au fost multumiti, apoi l-au votat pe Klaus Iohannis si "exista o oarecare nemultumire", electoratul ar trebui sa incerce si cu un candidat maghiar, spunand ca "va fi mult mai bine decat cu oricare dintre…