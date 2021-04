Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care au facut scandal miercuri in fața Ministerului Sanatații și au jignit-o pe medicul Andreea Moldovan au primit amenzi. Este vorba despre doua femei care au scandat zeci de minute impotriva Andreei Moldovan și a lui Vlad Voiculescu.

- Un grup de brașoveni s-a adunat joi dimineața in fața Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, cu buchete de flori, in așteptarea fostului Secretar de Stat in Ministerul Sanatații Andreea Moldovan, a relatat publicația locala Monitorul Expres.Foto: Monitorul ExpresMedicul infecționist Andreea Moldovan…

- Ordinul semnat de Florin Cițu prin care abroga ordinul publicat cu o zi in urma și care stabilea noile criterii pentru carantinarea localitaților a fost publicat, miercuri seara, in Monitorul Oficial. Reamintim ca ordinul Ministerului Sanatații a fost semnat de fostul secretar de stat Andreea Moldovan…

- Florin Cițu a anulat ordinul cu noile criterii de carantinare-deja in M.O. Foto: gov.ro. Prim-ministrul Florin Cîtu l-a înlocuit pe ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu. A fost demisa si Andreea Moldovan, secretar de stat la acelasi minister, cea care a semnat ordinul care introduce…

- Andreea Anamaria Moldovan a fost eliberata din functie.Astazi, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 281, din 14 aprilie 2021, a fost publicata decizia premierului Florin Vasile Citu pentru eliberarea Andreei Moldovan din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.Tot astazi,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost demis astazi din funcție. Premierul Cițu a anunțat ca decizia va fi facuta publica azi, in Monitorul Oficial. Interimatul va fi preluat de Dan Barna. ”Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția…

- In comunicatul trimis, CSM arata ca declarațiile politicienilor au depașit limita libertații de exprimare. ”Prin folosirea unor termeni si a unor constructii lingvistice de genul , , , , a fost depasita orice limita admisibila a libertatii de exprimare, afirmatiile mentionate in cuprinsul acestor pozitii…

- Noul secretar de stat s-a remarcat ca navigator de pacienți in cadrul asociației Asociația Magic și a mai fost secretar de stat in echipa lui Vlad Voiculescu in Guvernul Cioloș. Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, printr-o decizie…