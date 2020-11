Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Guvernului de a inchide școlile este greșita, nimic nu justifica inchiderea tuturor școlilor și claselor, susține UDMR. Prin aceasta decizie pripita, Guvernul ii considera pe elevi și profesori purtatorii coronavirusului. In același timp, marea majoritate a țarilor europene – cu rata de infectare…

- ​​UDMR cere guvernului, ca în fiecare școala și gradinița, unde e posibila respectarea normelor sanitare și de distanțare sociala, sa se reia cursurile „fața în fața” pâna în clasa a IX-a. Potrivit unui comunicat al Uniunii, decizia Guvernului de a închide unitațile…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online. Potrivit cifrelor prezentate…

- Cristi Borcea (50 de ani), fostul acționar al lui Dinamo, și-a trimis fiul de 4 ani, Milan, la gradinița, dar are temeri din cauza coronavirusului. Școlile au fost reluate in Romania cu multe necunoscute. Unele entitați au fost luate pe nepregatite, iar parinții sunt imparțiți in doua tabere, cei care…

- "PSD ii va da o lecție lui Orban pe care s-o țina minte in aceste alegeri!Toți candidații PSD sunt pregatiți și determinați sa puna stop jafului penelist pe 27 septembrie! Ma așteptam insa ca premierul Orban sa spuna ca aceste alegeri sunt dificile din cauza condițiilor speciale in care…

- Ludovic Orban a solicitat vicepremierului Raluca Turcan sa existe o intalnire cu asociatiile autoritatilor locale, Asociatia Municipiilor si a comunelor pentru a discuta in detaliu masurile luate in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie. Seful Executivului a anuntat ca Guvernul va…

- Italia, care incearca sa opreasca o noua explozie a cazurilor de coronavirus, va face „sacrificiile necesare” pentru a garanta deschiderea scolilor la mijlocul lunii septembrie, a afirmat ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, ingrijorat de inmultirea contaminarilor in randul tinerilor, scrie AFP, preluata…

- Criteriul epidemiologic stabilit de autoritati in functie de care scolile se vor incadra in scenariile „verde", „galben" sau „rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala. Astfel, scenariul „verde" inseamna…