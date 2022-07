Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), membra a coaliției de guvernare alaturi de PSD și PNL, a informat specialistii Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale a Consiliul Europei despre situatia minoritatii maghiare din Romania, criticand Codul administrativ care ar fi ”un regres major in ceea ce priveste drepturile lingvistice”, se arata in buletinul informativ al UDMR, citat de agenția maghiara de presa MTI . In ceea ce priveste stadiul actual al Legii minoritatilor din Romania, membrii delegatiei UDMR au declarat ca adoptarea legii a fost inclusa in programul de guvernare…