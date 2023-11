Ucrainienii construiesc şcoli subterane puternic fortificate Confruntati cu amenintarea constanta a atacurilor aeriene rusesti, oficialii din regiunea Harkiv din estul Ucrainei au inceput sa construiasca scoli subterane puternic fortificate, care le vor permite copiilor sa se intoarca in siguranta la studii, in timp ce invazia Moscovei continua, relateaza Reuters. Scolile din regiunea cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori, care se invecineaza cu Rusia, au fost fortate sa treaca la invatamantul online dupa startul invaziei, in februarie 2022. Harkiv este frecvent tinta rachetelor, dronelor si artileriei rusesti, guvernatorul raportand joi ca asezari din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

