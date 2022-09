Stiri pe aceeasi tema

- Armata Ucrainei a obținut toate datele personale ale luptatorilor din grupul privat Wagner, folosit de Rusia pentru ofensiva din Ucraina, a scris luni pe Telegram ministrul ucrainean al transformarii digitale, Mihailo Fedorov. „Site-ul web al grupului Wagner a fost spart de armata IT! Avem toate datele…

- Rușii il susțin pe președintele rus Vladimir Putin in chestiunea operațiunii militare speciale, sentimentele și acțiunile lor, precum și alegerea lor in momentul votului confirma acest lucru, a declarat purtatorul de cuvant al liderului rus, Dmitri Peskov, in fața presei. Peskov a fost intrebat daca…

- Cecenul Ramzan Kadirov și aliatul lui Putin, a facut un gest neașteptat și a criticat comanda armatei ruse, dupa ce aceasta a fost luata prin surprindere de contraofensiva trupelor ucrainene. Intr-un mesaj audio postat duminica pe canalul sau de pe Telegram, Kadirov spune ca Kremlinul s-ar putea confrunta…

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Decretul dat joi de Vladimir Putin ce prevede creșterea dimensiunii armatei ruse incepand cu ianuarie 2023 este puțin probabil sa genereze o putere de lupta semnificativa in viitorul apropiat și indica faptul ca este puțin probabil ca Putin sa ordone o mobilizare in masa in curand, spune Institutul…

- Vladimir Putin si apropiatii sai fac pregatiri pentru a parasi Rusia in cazul in care armata sa va fi invinsa in Ucraina, potrivit unui canal Telegram care sustine ca provine din interiorul Kremlinului.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…