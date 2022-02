Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Lupte aprige la Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei. Blindatele rusești au intrat pe strazi La Harkov, al doilea mare oraș din Ucraina, se dau lupte grele de strada. Blindate rusești au intrat pana in zona central a orașului. Este a patra zi a invaziei. Vezi VIDEO: Razboi in Ucraina.…

- Lupte grele se dau in anumite cartiere ale Harkov-ului și in imprejurimi. Trupele ruse au patruns in oraș la primele ore ale dimineții și au cerut locuitorilor sa nu iși paraseasca locuințele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupele ruse inainteaza spre centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Vehicule aparținand trupelor ruse au fost vazute duminica pe strazile orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, a scris Anton Herașcenko, consilier al ministrului d

- VIDEO: Lupte grele pe strazile din Kiev. Populația a opus rezistența rușilor. Civilii au atacat blindatele cu cocktail-uri Molotov S-au dat lupte grele de strada in Kiev, in noaptea de vineri spre sambata. Pe strazi din capitala Ucrainei, oamenii au opus rezistența tancurilor, cu cocktail-uri Molotov.…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 21 Guvernul britanic a anuntat vineri ca a inghetat activele presedintelui rus, Vladimir Putin, si ale ministrului sau de externe, Serghei Lavrov,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Tancurile rusești au intrat in orașul Harikov. De dimineața, orașul a fost supus unui atac aerian cu rachete.Oamenii spun ca stau in case, și-au pregatit documentele și așteapta cand vor intra forțele ruse in oraș.

- Administrația președintelui Joe Biden a avertizat Guvernul ucrainean ca cele mai recente informații indica un atac la scara larga al Rusiei drept „iminent”, potrivit noilor informații de miercuri. Orașul vizat ar putea sa fie Harkov, a raportat CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…