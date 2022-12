Locuitorii Kievului pastreaza magia Craciunului iluminand pomi de Craciun prin diverse trucuri, dupa intreruperi de electricitate in capitala si in regiuni ucrainene, dupa un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca in Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicleta de camera permite iluminarea bradului cu ajutorul calatorilor care pedalau, relateaza The Huffington Post, transmite News.ro. Installation Christmas tree at the Kiev rail station, but it will work from the rotation bicycle pedals pic.twitter.com/kGnMaVWgP6 — Alla (@asy76listru1) December 18, 2022 ”Toata noaptea, drone inamice…