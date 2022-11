Ninsori abundente sunt asteptate incepand de duminica la Kiev, cu temperaturi sub pragul de inghet atat ziua, cat si noaptea, in timp ce milioane de oameni care locuiesc inca in capitala ucraineana si in jurul acesteia nu au decat acces limitat la electricitate si caldura, relateaza Reuters. Operatorul retelei nationale de electricitate, Ukrenergo, a anuntat sambata ca productia de electricitate ar putea acoperi doar trei sferturi din nevoile de consum si ca sunt necesare restrictii si intreruperi de curent in intreaga tara. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca exista restrictii privind utilizarea…