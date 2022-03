Stiri pe aceeasi tema

- In media ucrainiene au aparut informații și filmari care arata soldați ruși care au inceput sa se predea in masa, informeaza cei de la Nexta. In materialul video sunt prezentați soldați ruși care s-au predat deja ucrainenilor. Coincidența sau nu, aceste informații vin la scurt timp dupa ce ministrul…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat, marți, pe Facebook ca in cadrul discuțiilor din coaliție s-a decis scaderea accizei la carburanți la jumatate. „Am propus liderilor coaliției soluția scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura care ar reduce prețul la pompa imediat cu peste…

- Politia din Ucraina a arestat un grup de persoane suspectate ca pregateau revolte in masa in Kiev si in alte orase din Ucraina, pentru a provoca instabilitate, a anuntat ministrul de interne de la Kiev, Denis Monastirskii. Anunțul vine in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia. SUA si alte tari…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2,52 milioane lei (aproximativ 521.000 euro) sase companii pentru trucarea unor licitatii organizate de Societatea Complexul Energetic Oltenia si Centrala Electrica de Termoficare Govora, in perioada aprilie 2017 – februarie 2019, pentru…

- Consiliul NATO-Rusia s-ar putea reuni in ianuarie, pentru prima oara dupa doi ani și jumatate de pauza, au anunțat reprezentanți ai organizației, sambata. Un oficial al NATO a confirmat ca secretarul general a organizatiei, Jens Stoltenberg, a decis ca convoace o reuniune a acestui consiliu pe 12 ianuarie…

- Numarul celor plasați in carantina la domiciliu va depași, in aceste zile, 115.000, potrivit estimarilor Ministerului Afacerilor Interne. Anunțul a fost facut, joi dimineața, de ministrul Lucian Bode, la videoconferința cu prefecții convocata, de la ora 9.00, de premierul Nicolae Ciuca, pe tema pregatirilor…

- ​Dupa testarea elevilor și preșcolarilor de joi, 9 decembrie, au fost raportate 85 de teste de saliva pozitive, dintre care, pana la acest moment, 47 au fost infirmate de testele PCR realizate ulterior. „La testarea de joi au fost raportate 85 de teste de saliva pozitive. Dintre acestea, 23 au fost…