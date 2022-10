Ucrainenii contra-atacă în sudul ocupat de ruși Forțele armate ale Ucrainei au lovit duminica dimineața apararea aeriena inamica in regiunea Herson, din sudul țarii, fiind raportate mai multe pierderi de vieți omenești și echipamente militare din partea rușilor. Conform publicației Ukrainska Pravda, pierderi confirmate ale rușilor ar fi de 14 militari, trei instalații de artilerie autopropulsate, obuzier „Msta-B” și o stație de razboi electronic. De asemenea, au fost avariate opt echipamente, inclusiv alte doua unitați autopropulsate și un obuzier de calibru 122, un tanc și vehicule blindate. Unitațile de rachete și artilerie ucrainene au lansat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

