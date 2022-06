Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ucrainean Kalush Orchestra, caștigator al ultimei ediții Eurovision, și-a scos la licitație trofeul și a caștigat 900.000 de dolari. Banii vor fi utilizați pentru cumpararea de drone care sa combata trupele rusești. Vanzarea celebrului microfon de cristal al Eurovision a fost licitata pe Facebook…

- In mijlocul bombardamentelor, un soldat ucrainean canta melodia cu care țara sa a caștigat Eurovision. Forțele rusești au bombardat in mod constant oțelaria din portul Mariupol din sudul țarii, ultimul bastion al sutelor de soldați ucraineni dintr-un oraș controlat aproape in totalitate de Rusia dupa…

- Presedintele ucrainean a salutat victoria țarii sale de sambata seara la concursul Eurovision 2022, competiție ce s-a desfașurat in Italia, la Torino. Facand o legatura cu invazia rusa, el a scris in mesajul difuzat pe Facebook: ”Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucerește Europa”.…

- La Liov s-au auzit din nou explozii. Și noaptea trecuta regiunile Luhansk, Odesa și Zaporizhia au avut valabila o alerta de bombardament aerian.this is how ruzzia congratulate ????????air raid sirens all over Ukraine #Eurovision pic.twitter.com/ffKTLm9lBX — Cherepanska (@pacificbeetroot) May 15, 2022…

