Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de omor și trecerea ilegala a frontierei, a fost prins, luni seara de polițiști, in municipiul Iași, potrivit IPJ Braila. Acesta va fi predat polițiștilor din Braila. Potrivit comunicatului, acesta a fost „localizat și depistat de…

- Luni seara, cetațeanul ucrainean, in varsta de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de omor și trecerea ilegala a frontierei, a fost localizat și depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, ca urmare a informațiilor operative oferite in timp real de catre…

- Un barbat a fost impuscat in gat, miercuri seara, dintr-o masina, in orașul Iași. Polițiștii din Iași au fost sesizați miercuri seara ca un barbat... The post Tentativa de asasinare la Iași! Un barbat a fost impușcat in gat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dionisie a plecat de acasa pe 8 decembrie si de atunci nu s-a mai stiut nimic de el. Era elev in ultimul an la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec Stefanescu“ din Roman, la clasa de religie pastorala, iar in dimineata in care a disparut si-a condus prietena la liceu.Cand au vazut ca se insereaza, iar…

- Barbatul avea emis un ordin de protectie, și a fost arestat dupa ce Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica a alertat polițiștii ca acesta incearca sa-și demonteze dispozitivul de urmarire, scrie Agerpres . „La data de 15 ianuarie 2023, prin Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica, s-a…

- Ieri, magistrații Judecatoriei Gherla au dispus arestarea preventiva fața de un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Bonțida, banuit de comiterea infracțiunilor de violența in familie și incalcarea masurilor instituite prin ordinul de protecție. La data de 11 decembrie a.c., jurul orei 04.00, polițiștii…

- Politistii si firma de paza a bancii au intervenit in cateva minute insa individul a apucat sa fuga. In prezent, politisti in civil si jandarmi il cauta pe cel care a intrat in banca iar criminalistii au prelevat probe pentru identificarea lui.

- Un barbat de 44 de ani din comuna Bulzești, județul Dolj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a atacat polițiștii cu pietre și cu un topor. Oamenii legii au intervenit la domiciliul barbatului intr-un caz de violența domestica, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai…