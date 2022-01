Washingtonul a ordonat familiilor diplomaților americani staționați la Kiev sa paraseasca Ucraina „din cauza amenințarii continue a unei operațiuni militare rusești”, a anunțat duminica, 23 ianuarie, Departamentul de Stat. Personalul local și personalul neesențial pot parasi ambasada din Kiev daca doresc. Cetațenii americani care locuiesc in Ucraina „ar trebui sa ia in considerare acum” sa paraseasca țara […] The post Ucraina. Washington cere familiilor diplomaților americani sa paraseasca Kievul. „O invazie rusa, posibil in orice moment” first appeared on Ziarul National .