Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia, dupa ce s-a retras din acord, a declarat ca nu garanteaza securitatea. Si […] The post Ucraina vrea o noua ruta pentru cereale prin apele teritoriale ale Romaniei și Bulgariei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .