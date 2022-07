Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a recunoscut, practic, ca blocul comunitar nu va putea rezista, la iarna, fara gazele rusilor. De aceea, a mai relaxat sanctiunile impuse Kremlinului. Achizitiile de titei de la rusi sunt din nou permise. Rosneft și Gazprom, tratament preferential Companiile rusești de stat Rosneft…

- O analiza realizata de Otilia Nuțu pentru think-tank-ul Expert Forum arata ca, in ciuda panicii generalizate, UE are un avantaj decisiv contra Rusiei cand vine vorba de gaze, potrivit lui Sorin Ionița, membru fondator al organizației. Analiza arata ca Rusia nu poate juca mult timp jocul reducerilor…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder a declarat ca doreste sa mentina legatura cu Vladimir Putin, in pofida razboiului pe care Rusia continua sa il duca in Ucraina, transmite dpa cu referire la Digi24 . „Nu voi renunta la oportunitatile mele de a discuta cu presedintele Putin”, a declarat Schroder…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat pe fostul cancelar Gerhard Schroder pentru legaturile sale de afaceri cu Rusia, afirmand ca multe lucruri facute de acesta in mandatul de la conducerea executivului de la Berlin au fost eclipsate de comportamentul sau ulterior, relateaza duminica…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, apropiat al lui Vladimir Putin, a anuntat marti ca nu va face parte din consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, informeaza AFP. „Am renuntat cu mult timp in urma la o numire in consiliul de administratie al Gazprom. Am informat si compania”, a spus…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, apropiat de președintele rus Vladimir Putin, a demisionat recent din varful companiei petroliere de stat ruse Rosneft, la o saptamana dupa ce Bundestag-ul a anunțat ca acesta iși va pierde privilegiile de fost cancelar pentru refuzul de a condamna explicit…

- Autoritatile italiene au confiscat superiahtul Scheherazade (Seherezada) dupa ce au stabilit ca acesta are legaturi cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza DPA sambata. Politia financiara italiana a relevat prezenta unor legaturi economice si de afaceri semnificative ale persoanei care dispune…

- Politia financiara a legat nava de 140 de metri lungime de cineva care are legaturi cu persoane din guvernul rus si altele de pe lista de sanctiuni a UE, a spus guvernul italian vineri seara. Inscrisa in Insulele Cayman, nava a fost ancorata ultima data in portul toscan Marina di Carrara. Se pare ca…