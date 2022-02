Ucraina va primi rachete sol-aer Stinger din Lituania în zilele următoare Ucraina va primi rachete sol-aer Stinger din Lituania în zilele urmatoare, a anuntat joi sefa guvernului lituanian, Ingrida Simonyte, în cursul unei vizite la Kiev, transmite Reuters. Ucraina a primit în ultimele saptamâni mai multe transporturi aeriene cu ajutoare militare din partea statelor NATO pentru a-si întari capacitatile defensive dupa ce Rusia a masat peste 100.000 de soldati la granita comuna, transmite SafeNews.md cu referire la Agerpres. &"Crestem numarul instructorilor militari în tara si livram Ucrainei arme si echipamente… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul olandez Bob Bauer, a declarat, luni, ca Alianța Nord-Atlantica ia in calcul sa-și sporeasca prezența militara in statele baltice și in Polonia daca Rusia iși pastreaza trupele in Belarus dupa exercițiul militar comun planificat in aceasta luna, informeaza…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Membrii NATO, Estonia, Letonia și Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc și antiaeriene fabricate în SUA, au declarat miniștrii lor ai apararii într-o declarație comuna vineri seara, relateaza Reuters.„Estonia, Letonia și Lituania și aliații lor lucreaza împreuna…

- Cancelarul german Olaf Scholz va discuta marti despre Rusia cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, in contextul in care puterile occidentale incearca sa reduca tensiunile cu Moscova in privinta Ucrainei, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme produse in SUA, au declarat pentru Reuters trei surse informate, intr-un context in care presedintele american Joe Biden a sugerat ca Rusia ar putea lansa o agresiune asupra…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…