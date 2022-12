Un consilier al ministrului ucrainean de Interne a postat un clip despre ceea ce el susține ca este „propaganda rusa” care il arata pe Vladimir Putin in chip de Moș Craciun, potrivit Sky News . In videoclip, un baiețel este aratat pregatindu-se pentru ziua de Craciun, desenand pe o foaie de hartie pe care o pune intr-un ciorap. De asemenea, sunt prezentate mai multe carți pe un raft, una dintre ele parand a fi despre drepturile LGBTQ+ și o alta intitulata „Straight Into Gay”, alaturi de o fotografie a doi barbați, etichetata „parintele unu și parintele doi”. Un Moș Craciun, care seamana cu președintele…