Stiri pe aceeasi tema

- Dupa isteria hartiei igienice, a drojdiei, a fainii și a conservelor de tot felul ne-am confruntat cu cea a uleiului alimentar. Mulți s-au dus „dupa fenta“ și au facut cozi pentru a-și face stocuri de ulei. In unele magazine deja s-a anunțat o limita de maximum 3 baxuri de ulei. Iar rețelele de socializare…

- Un vapor plin cu 6.000 de tone de floarea soarelui HiPro din Romania urmeaza sa ajunga, in acest weekend, in portul francez Sete, anunța Oqualim Sud-Est, asociație care reunește 26 de producatori și importatori de furaje. Incarcatura va reuși sa asigure necesarul pentru procesare, acoperit in mod normal…

- Romania a pus la dispoziție 3.300 de paturi pentru raniții din Ucraina, a anunțat ministrul Sanatații la reuniunea la nivel inalt privind sanatatea și migrația in Regiunea Europeana a OMS, organizata de Biroul Regional pentru Europa al OMS la Istanbul. Ministrul Alexandru Rafila a prezentat la panelul…

- In condițiile in care isteria uleiului a cuprins in ultimele zile Romania, și nu suntem singurii, autoritațile incearca sa linișteasca populația ca exista stocuri suficiente atat la retaileri, cat și la procesatori sau in piața, daca vorbim de materie prima. De acest lucru vorbește și Andrei Solomon,…

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut agricultorilor ucraineni sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, in ciuda dificultaților provocate de invazia rușilor, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente pe plan global, relateaza agentia DPA. In cazul Europei, de…

- Romania ar trebui sa profite de oportunitațile oferite de criza actuala, iar un astfel de exemplu este ceea ce se intampla la uleiul de floarea soarelui, un produs la care stocurile sunt pe sfarșite la nivel mondial. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca Romania ar putea sa caștige undeva…

- Din cauza razboiul din Ucraina, exporturile de ulei de floarea soarelui ale celui mai mare producator la nivel mondial sunt blocate, cu efecte majore pe piața internaționala, inclusiv in Uniunea Europeana, care nu are rezerve decat pentru 4-6 saptamani, atrage atenția Asociatia europeana a industriei…

- Din momentul atacarii Ucrainei de catre Rusia, romanii s-au mobilizat exemplar in acordarea de ajutor refugiaților ucrainieni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștina pentru Romania și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea…