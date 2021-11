Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii trag un semnal de alarma pentru aliații din Uniunea Europeana: Rusia ar putea planifica o eventuala invazie a Ucrainei, pe masura ce tensiunile izbucnesc intre Moscova și blocul Occidental cu privire la migranți și aprovizionare

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…

- Statele Unite ale Americii trag un semnal de alarma pentru aliații din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea cântari asupra unei potențiale invazii a Ucrainei, pe masura ce tensiunile izbucnesc între Moscova și blocul Occidental cu privire la migranți și aprovizionarea cu energie, scrie Bloomberg.În…

- Coșmarul migranților de la frontiera Poloniei e in defașurare. Ei sunt amenințați de militarii din Belarus sa forțeze frontiera. Armata poloneza a prezentat imagini care surprind momentul in care un soldat din Belerus trage spre migranții inghesuiți la frontiera cu Polonia, pentru a-i obliga sa ia cu…

- Potrivit termenilor acordului de aprovizionare pe termen lung cu Budapesta, care a intrat in vigoare vineri, Gazprom nu va mai livra gaze Ungariei via Ucraina ci prin Serbia si Austria. Acest lucru priveaza Ucraina de venituri din tranzit, iar tara nu va mai putea importa fluxuri inverse de gaze din…

- Marina rusa a desfașurat exerciții militare in care a simulat trageri asupra unor ținte din Marea Neagra, in largul coastei Crimeei, folosind sistemul sau de aparare anti-racheta de la Bastion, a declarat joi Ministerul Apararii al Rusiei. In același timp, Ucraina organizeaza exerciții militare comune…

- Acest anunt, comunicat sobru de catre gigantul rus al gazelor naturale Gazprom, aduce a un triumf al Rusiei, in contextul in care tensiunile diplomatice cauzate de acest proiect in valoare de zece miliarde de euro au fost, o vreme, atat de puternice, incat unii credeau ca nu va mai fi finalizat niciodata.…