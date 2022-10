Ucraina, sprijinită în războiul cu Rusia de către mai mulţi miliardari străini Ucraina este susținuta in razboiul declansat de Rusia nu doar la nivel de state care fac parte din lumea civilizata, ci și de catre persoane private – reprezentanți ai spatiului public și oameni care au averi de miliarde de dolari – scrie portalul de stiri si analize Slovo i Dilo , preluat de Rador. Printre acești sustinatori ai Ucrainei se numara nu doar șeful SpaceX, Elon Musk, care i-a infuriat recent pe ucraineni cu “planul sau de pace”, ci și Bill Gates, Jeff Bezos și Richard Branson. Microsoft, de exemplu, companie care il printre dintre fondatori pe Bill Gates, a alocat peste 242 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cooper, adjunctul secretarului american al apararii pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, a anunțat marți (4 octombrie 2022) ca SUA va trimite un „pachet suplimentar de asistența de securitate” Ucrainei.Cooper a declarat ca pachetul include echipamente și arme in valoare de „pana la 625 de milioane…

- Autoritațile pro-ruse ale autoproclamatelor LNR și DNR, precum și ale teritoriilor ocupate din regiunile Zaporojie și Herson, au anunțat in graba și una dupa alta ca vor organiza „referendumuri privind aderarea la Rusia” in viitorul apropiat. LNR și DNR au adaugat ca votarea va avea loc inca din aceasta…

- Regiunea Mikolaiv a fost bombardata de ruși, fiind distruse parțial cladiri comerciale și rezidențiale, a transmis guvernatorul regional, iar Harkovul a fost atacat cu rachete antiaeriene S-300, potrivit primarului din oraș. Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, susține ca contraofensiva Ucrainei…

- Pentagonul a anuntat luni ca ofera Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de un miliard de dolari, constand mai ales din rachete suplimentare pentru sistemele americane de artilerie de precizie Himars, informeaza AFP si Reuters. Noua transa de ajutor mai prevede si trimiterea de rachete suplimentare…

- Rusia iși muta forțele din est in regiunile de sud ale Ucrainei, Herson și Zaporojie, unde incearca sa-și consolideze pozițiile, a anunțat Kievul. Bombardamentele au continuat și in weekend in mai multe zone. Autoritațile locale din Kiev au anunțat și un nou bilanț al atacurilor: peste 1.340 de civili…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat, sambata seara, ca Moscova invita experți ONU și de la Crucea Roșie sa investigheze atacul asupra centrului de arest preventiv din Olenivka (Elenovka, in limba rusa) din autoproclamata Republica Populara Donețk, unde au fost uciși 50 de prizonieri ucraineni,…

- SUA au semnat vineri un nou ajutor militar suplimentar de 270 de milioane de dolari pentru Ucraina, care prevede inclusiv livrarea a patru noi sisteme de rachete de inalta precizie HIMARS, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN și The Guardian . John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național…

- Posibilitați de dialog intre Moscova și Kiev exista, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nici ministrul de Externe, Serghei Lavrov ,nu au vorbit vreodata despre inchiderea acestei uși, a declarat pentru RIA Novosti, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al liderului rus. "Nici președintele, nici…