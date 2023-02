Stiri pe aceeasi tema

Mihailo Podoliak, consilierul presedintelui Volodimir Zelenski, a acuzat Comitetul International Olimpic (CIO) ca este „un promotor al razboiului", deoarece examineaza posibilitatea de a autoriza participarea sportivilor rusi sub drapel neutru la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit news.ro.

Presedinta Republicii Moldova - stat vecin la vest cu Ucraina - a denuntat, sambata, noul val de atacuri ruse asupra unor obiective ucrainene, dupa ce resturi de rachete au fost gasite in interiorul granitelor de stat ale micului stat fost sovietic, anunța Rador.

Aspirația reinnoita a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de a menține "universalitatea" cu integrare ideologica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 - acceptand atleți fara probleme de dopaj din Rusia și Belarus, neimplicați in atrocitațile din Ucraina ar putea deveni contraproductiv.

Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat moartea a 63 de militari ruși ca urmare a unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, cu sistemul de rachete cu lansare multipla HIMARS, asupra locației militarilor ruși din localitatea Makiivka, republica populara Donețk (recunoscuta doar de Rusia - n.r.),

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Rusia nu și-a abandonat planul de a viza Ucraina cu raiduri aeriene și considera ca penele de curent sunt ultima sa speranța, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Rador.

Statele Unite ale Americii și țarile G7 susțin planul de pace prezentat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - potrivit ambasadorului american la Kiev, Bridget Brink, relateaza Rador.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile repetate ale Rusiei asupra civililor din Ucraina, a obiectivelor civile și a celor de infrastructura critica, anunța Rador.