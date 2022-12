Stiri pe aceeasi tema

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a cerut Uniunii Europene sa accelereze lucrarile la cel de-al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa prevada restrictii stricte asupra industriei rusesti de rachete, transmite Ukrinform.

Rada Suprema de la Kiev intenționeaza sa ceara Grupului celor 20 (G20) sa excluda Federația Rusa din organizație in legatura cu agresiunea armata impotriva Ucrainei - se arata intr-un proiect de rezoluție inregistrat in legislativul ucrainean, scrie Rador.

Autoritatile de la Kiev au anuntat vineri ca vor construi un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarus, un stat aliat apropiat al Rusiei, pe care aceasta l-a folosit baza pentru invadarea Ucrainei, relateaza Rador.

De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.248 de copii ucraineni au suferit din cauza din cauza razboiului - a anunțat, sambata, Biroul Procurorului General din Ucraina, potrivit Ukrinform, scrie Rador.

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.

Uniunea Europeana a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Acesta include plafonarea prețulului petrolului rusesc și o interdicție ce vizeaza portofelele cripto. UE a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, adoptat ca raspuns la invazia ei asupra Ucrainei,

''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador.

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.