- Ucraina si Polonia au convenit duminica sa instituie control vamal comun la frontiera dintre cele doua tari, precum si o companie feroviara comuna, cu scopul de a facilita circulatia persoanelor si a creste potentialul de export al Ucrainei, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau polonez Andrzej Duda au promovat cooperarea sporita dintre tari in timpul unei intalniri la Kiev duminica, Duda oferind sprijinul Varsoviei vecinului sau aflat in stare de conflict. ”Granita dintre Polonia si Ucraina ar trebui sa uneasca, nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplans miercuri lipsa unui termen concret in ceea ce priveste promisiunea aderarii tarii sale la Uniunea Europeana si a spus ca ucrainenii nu pot ramane intr-o incertitudine permanenta."Ucraina este o tara europeana de drept, care respecta tarile Uniunii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, „nu va reusi nici sa distruga suveranitatea Ucrainei, nici sa divizeze Uniunea Europeana”, a declarat Charles Michel, potrivit cotidianului Le Figaro, intr-o conferinta de presa organizata la Kiev alaturi de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Charles Michel…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea discuții vineri la Kiev cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean pentru televiziunea naționala, potrivit Reuters. Acesta a spus ca alte detalii ale discuțiilor nu vor fi anunțate…

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…